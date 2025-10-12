DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.209 +0,8%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Alibaba A117ME Oracle 871460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
KW 41: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 41: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

Tausende protestieren in Polen gegen Migration

12.10.25 10:21 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Rund 6.000 Menschen haben in der polnischen Hauptstadt Warschau gegen illegale Einwanderung demonstriert und die Absetzung der Regierung gefordert. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die Polizei. Zu der Kundgebung hatte die größte Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski aufgerufen. Er warf der proeuropäischen Regierung von Donald Tusk vor, zu viele Migranten ins Land zu lassen. "Weg mit Tusk", forderte Kaczynski. Man steuere auf die "völlige Zerstörung des polnischen Staates als eines souveränen Staates" zu, kritisierte der 76-Jährige.

Wer­bung

Die Versammlung auf dem Schlossplatz in Warschau fiel Medienberichten zufolge kleiner als erwartet aus. Der liberalkonservative Regierungschef Tusk schrieb bei X, der "große Marsch" Kaczynskis sei zu einem "Fiasko" geworden. Er versicherte, dass es keine Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU nach Polen geben werde, das rund eine Million ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen hat. "Das ist abgemacht", erklärte Tusk wenige Tage vor einem Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Mitgliedstaaten, wo dies Thema sein soll.

Die Oppositionskundgebung richtete sich auch gegen das Mercosur-Abkommen. Es soll den Handel der Europäischen Union mit wichtigen Staaten Südamerikas erleichtern, indem Zölle und Handelshemmnisse abgebaut werden. Gegen den Vertrag laufen polnische Bauernverbände Sturm, weil sie billige Importe und schlechtere Tierschutzstandards befürchten./hei/DP/zb