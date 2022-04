TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,50 EUR

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 13,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 302.531 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,18 EUR an. 203,91 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.12.2021 bei 10,72 EUR. Abschläge von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,80 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 02.02.2022. Es stand ein EPS von 0,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 121,00 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 132,30 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2022 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,855 EUR im Jahr 2023 aus.

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Analysten sehen für TeamViewer-Aktie Luft nach oben

TeamViewer-Aktie im Plus: TeamViewers mit Gewinnhalbierung - Vorstand verdient trotzdem sehr gut

TeamViewer-Aktie fester: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft geplant

