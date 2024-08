TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagmittag stark

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 5,8 Prozent auf 13,20 EUR. Bei 13,22 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 247.153 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 25,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,00 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,31 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,846 EUR je Aktie.

