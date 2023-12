TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Vormittag ausgebremst

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,25 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 13,25 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,25 EUR ein. Bei 13,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.933 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,92 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,81 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

