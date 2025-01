TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 9,49 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 9,49 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,49 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 23.149 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 11.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,906 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

