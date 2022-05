TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,50 EUR

-0,86% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:22 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,62 EUR. Bei 11,13 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 294.697 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 40,36 EUR erreichte der Titel am 04.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.12.2021 (10,72 EUR). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,53 EUR.

Am 02.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 132,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 03.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,889 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

TeamViewer-Aktie schließt schwächer: TeamViewer findet neuen Finanzvorstand bei der Deutschen Telekom

Erste Schätzungen: TeamViewer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com