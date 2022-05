TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,50 EUR

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 11,33 EUR. Bei 11,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 8.999 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2021 bei 40,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,77 Prozent hinzugewinnen. Am 17.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 10,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,35 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,53 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 02.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 132,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,00 EUR umgesetzt.

Am 04.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.05.2023 dürfte TeamViewer die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,889 EUR fest.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com