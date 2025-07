TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,69 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 9,69 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,59 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485.506 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit Abgaben von 7,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

