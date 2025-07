TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,55 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 9,55 EUR abwärts. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 9,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.919 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 43,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit Abgaben von 6,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

