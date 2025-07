TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 9,84 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 9,84 EUR nach oben. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 337.173 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 38,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,07 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

