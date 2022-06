TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,80 EUR

Die Aktie notierte um 02.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,93 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 177.916 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,08 EUR erreichte der Titel am 25.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 62,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.12.2021 bei 10,72 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,63 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 04.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 134,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 118,30 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,865 EUR je Aktie.

