TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 12,12 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 12,12 EUR. Bei 12,24 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 175.291 Stück.

Am 04.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 26,32 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

