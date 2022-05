TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,43 EUR

Um 12:22 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,48 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218.565 TeamViewer-Aktien.

Am 04.05.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,36 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 71,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 10,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,09 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,53 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 02.02.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,30 EUR im Vergleich zu 121,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,889 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

