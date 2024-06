TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Mittag kaum vom Fleck

TeamViewer im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,60 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,60 EUR. Bei 11,74 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 11,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.625 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). 53,04 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 161,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Wie Experten die TeamViewer-Aktie im Mai einstuften

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach