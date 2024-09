TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag in Rot

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,38 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,38 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,37 EUR. Bei 12,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 24.022 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 17,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,18 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,843 EUR fest.

