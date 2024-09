TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,38 EUR ab.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 12,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,38 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 143 Aktien.

Am 05.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 39,18 Prozent wieder erreichen. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,18 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,843 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

