TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag im Minus

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 11,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 11,62 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,62 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174 TeamViewer-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,871 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Verluste