TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,85 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,99 EUR. Bei 11,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 126.105 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Gewinne von 37,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie verdient. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,871 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus