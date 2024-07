TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Freitagmittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,99 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:45 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,04 EUR. Mit einem Wert von 10,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 92.308 Stück.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 38,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 8,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,29 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,848 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

