TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 12,36 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 12,36 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 11,69 EUR. Bei 12,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 194.846 Aktien.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 30,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,852 EUR je Aktie belaufen.

