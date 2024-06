Blick auf TeamViewer-Kurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Donnerstagvormittag

06.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,60 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien TeamViewer 11,53 EUR 0,10 EUR 0,83% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:02 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.968 TeamViewer-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 53,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,71 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025. Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,876 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com