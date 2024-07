TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 10,92 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 10,92 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,87 EUR ein. Bei 11,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 91.468 Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 62,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 8,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 161,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,848 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

