TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Dienstagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,69 EUR zu.

Um 11:44 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,69 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 9,75 EUR. Bei 9,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 52.680 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,14 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,65 Mio. EUR umgesetzt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

