TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 9,58 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 9,58 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,25 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.379.589 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 42,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,049 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. TeamViewer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

