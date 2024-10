TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 11,72 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,72 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,58 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,60 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.457 Stück gehandelt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 16,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Mit Abgaben von 14,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,871 EUR je Aktie.

