TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 9,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:46 Uhr 1,5 Prozent. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 193.020 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 38,00 Prozent Luft nach oben. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 9,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 178,75 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 161,65 Mio. EUR umsetzen können.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

