TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Montagvormittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,43 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 9,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 35.558 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 44,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,049 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,07 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,75 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: Hätte sich eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gelohnt?

Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor