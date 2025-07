TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,57 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 9,57 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,55 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.813 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,049 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,14 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

