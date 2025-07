TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR ab. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 9,39 EUR. Bei 9,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 159.871 Stück.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 5,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 178,75 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

