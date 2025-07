TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Nachmittag an

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 9,86 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 9,86 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 9,91 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 357.365 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Mit Abgaben von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht