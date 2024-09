TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,49 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,49 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,53 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.475 TeamViewer-Aktien.

Bei 16,94 EUR markierte der Titel am 09.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 47,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,92 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,843 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

