TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,41 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,41 EUR. Bei 11,41 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,37 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,37 EUR. Bisher wurden heute 1.327 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,58 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 45,27 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,843 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

