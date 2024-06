TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochmittag tiefer

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 11,21 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.084 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. 58,30 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,29 EUR aus.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 EUR je Aktie belaufen.

