TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,92 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,92 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 10,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 114.003 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,29 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

