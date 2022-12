TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,68 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 04:22 Uhr 3,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 13,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 655.877 TeamViewer-Aktien.

Bei 16,47 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 68,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 13,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,39 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR in den Büchern standen.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2022 wird am 13.02.2023 erwartet.

