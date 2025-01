TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,42 EUR nach oben.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,42 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.312 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,26 EUR markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 46,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Abschläge von 14,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,900 EUR je TeamViewer-Aktie.

