TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 12,43 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 12,43 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,43 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.380 TeamViewer-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,69 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,57 EUR an.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 176,97 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte TeamViewer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie.

