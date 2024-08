TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,40 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,47 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,39 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.182 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,853 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne