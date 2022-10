TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 8,39 EUR

0,91% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 8,50 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.222 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,47 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,85 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 13,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 03.08.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137,48 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte TeamViewer am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

Was Analysten von der TeamViewer-Aktie erwarten

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com