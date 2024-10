TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,70 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 11,70 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,70 EUR. Mit einem Wert von 11,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.513 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,06 EUR) erklomm das Papier am 14.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 37,26 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Mit Abgaben von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,870 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

