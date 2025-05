TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Vormittag vor

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 10,91 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 10,91 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,97 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.280 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 22,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

