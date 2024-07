TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag höher

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,99 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.333 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 9,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,847 EUR in den Büchern stehen haben wird.

