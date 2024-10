TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 12,31 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 12,31 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,39 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,05 EUR. Bisher wurden heute 285.701 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 15,75 EUR erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,870 EUR je TeamViewer-Aktie.

