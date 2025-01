TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 10,56 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 10,56 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 10,46 EUR. Bei 10,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.725 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 168,68 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,900 EUR fest.

