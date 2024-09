TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 11,79 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 11,79 EUR nach oben. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,91 EUR zu. Bei 11,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 153.354 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 16,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 38,27 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,10 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,869 EUR je TeamViewer-Aktie.

