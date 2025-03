Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag auf grünem Terrain

18.03.25 09:24 Uhr

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,64 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien TeamViewer 12,96 EUR 0,26 EUR 2,05% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,64 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 12,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.768 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 14,03 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 41,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR. TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 176,97 Mio. EUR gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende XETRA-Handel TecDAX schließt im Minus MDAX aktuell: So steht der MDAX nachmittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com