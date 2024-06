TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich TeamViewer

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,62 EUR.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,62 EUR. Bei 10,73 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,59 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 164.044 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,17 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,54 EUR ab. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

