TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 11,76 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,88 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.471 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,30 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,56 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,869 EUR je Aktie belaufen.

