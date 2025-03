TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 12,90 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 12,90 EUR. Bei 12,85 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.685 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,03 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,76 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

