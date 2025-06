TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minusbereich

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 9,46 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 9,38 EUR. Bei 9,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 103.650 Stück.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Gewinne von 44,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 5,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,43 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

